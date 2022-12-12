Порсева (Ширкина) Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ширкин Иван Онисимович
Мать: Ширкина Наталия Петровна
Крещение
05.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник единоверческий священник Алексий Евдокимов Бердников
Бракосочетание
22.01.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Деревни Шадренок удельный кресттьянин Егор Савельев Килин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно