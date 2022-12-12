Порсева (Ширкина) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсева (Ширкина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ширкин Иван Онисимович

Мать: Ширкина Наталия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник единоверческий священник Алексий Евдокимов Бердников
Бракосочетание
22.01.1855

Муж: Порсев Степан Карпович

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Деревни Шадренок удельный кресттьянин Егор Савельев Килин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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