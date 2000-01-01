Порсев Степан Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Порсев Карп
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1855
Жена: Порсева Наталия Ивановна
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Деревни Шадренок удельный кресттьянин Егор Савельев Килин
Смерть
Неизвестно