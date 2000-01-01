Порсев Степан Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порсев Степан Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Порсев Карп

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1855

Жена: Порсева Наталия Ивановна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Деревни Шадренок удельный кресттьянин Егор Савельев Килин
Смерть
Неизвестно
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