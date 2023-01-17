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Ширкин Иван Онисимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ширманов Онисим Сергеевич

Мать: Ширманова Екатерина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Порсева Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Ширкина Наталия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1840

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Ширкина Наталия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширкина Наталия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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