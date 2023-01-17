Ширкин Иван Онисимович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Порсева Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Ширкина Наталия Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1840
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Ширкина Наталия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширкина Наталия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно