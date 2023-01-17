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Ширкина Наталия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
22.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Порсева Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Ширкин Иван Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1840

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Ширкин Иван Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были Единоверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников и заводская солдатка Наталия Петрова Ширкиных
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Иван Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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