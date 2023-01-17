Ширкина Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
22.12.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Порсева Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Ширкин Иван Онисимович
Рождение ребёнка
22.02.1840
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Ширкин Иван Онисимович
Крещение
15.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были Единоверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников и заводская солдатка Наталия Петрова Ширкиных
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно