Черезова (Талдыкина) Евдокия Родионовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
24.12.1888 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1891 ст.
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1896 ст.
Дочь: Черезова Мария Павловна
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.09.1901 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1905 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1908 ст.
Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович
Смерть
Неизвестно