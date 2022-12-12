Черезова (Талдыкина) Евдокия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черезова (Талдыкина) Евдокия Родионовна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Талдыкин Родион Филатович

Мать: Талдыкина Мария Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
24.12.1888 ст.

Муж: Черезов Павел Федорович

Рождение ребёнка
30.05.1891 ст.

Сын: Черезов Карп Павлович

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1896 ст.

Дочь: Черезова Мария Павловна

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1901 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.07.1905 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1908 ст.

Сын: Черезов Павел Павлович

Отец ребёнка: Черезов Павел Федорович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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