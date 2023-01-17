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Талдыкина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

20.04.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Талдыкина Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Талдыкина Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Талдыкин Наум Родионович

Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Талдыкин Игнатий Родионович

Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Черезова Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Родион Филатович

Смерть
20.04.1879 ст.
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