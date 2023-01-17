Талдыкина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти20.04.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Талдыкина Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Талдыкина Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Талдыкин Игнатий Родионович
Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Черезова Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Талдыкин Родион Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1879 ст.