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Талдыкин Игнатий Родионович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

05.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Талдыкин Родион Филатович

Мать: Талдыкина Мария Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.

Сын: Талдыкин Георгий (Егор)

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Талдыкин Константин

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Талдыкин Федор

Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Татьяна Феоктистовна

Смерть
05.03.1899 ст.
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