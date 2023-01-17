Талдыкин Игнатий Родионович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти05.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Талдыкин Константин
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Талдыкин Федор
Мать ребёнка: Талдыкина Татьяна Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1899 ст.