Талдыкина (Байкова) Татьяна Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Талдыкин Константин
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Талдыкин Федор
Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно