Талдыкина (Байкова) Татьяна Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Байкова) Татьяна Феоктистовна

Место рождения

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.

Сын: Талдыкин Георгий (Егор)

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Талдыкин Константин

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Талдыкин Федор

Отец ребёнка: Талдыкин Игнатий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Игнатий Родионович

Смерть
Неизвестно
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