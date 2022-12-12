Черезов Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
24.12.1888 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1891 ст.
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
23.03.1896 ст.
Дочь: Черезова Мария Павловна
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
21.09.1901 ст.
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
22.03.1903 ст.
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
21.07.1905 ст.
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
15.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Черезова Евдокия Родионовна
Смерть
Неизвестно