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Бирюков Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913

Отец: Бирюков Дмитрий Авраамович

Мать: Бирюкова Меланья Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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