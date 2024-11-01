Бирюков Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно