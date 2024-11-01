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Бирюкова Меланья Георгиевна

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Место рождения

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Дмитрий Авраамович

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бирюков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Бирюков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович

Рождение ребёнка
21.09.1915

Дочь: Бирюкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович

Рождение ребёнка
22.07.1917

Сын: Бирюков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович

Смерть
Неизвестно

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