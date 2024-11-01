Бирюкова Меланья Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бирюков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович
Рождение ребёнка
21.02.1913
Сын: Бирюков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович
Рождение ребёнка
21.09.1915
Дочь: Бирюкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович
Рождение ребёнка
22.07.1917
Отец ребёнка: Бирюков Дмитрий Авраамович
Смерть
Неизвестно