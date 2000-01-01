село Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дегтяное

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2544Дегтяное, с. каз.при рч. Алешинке.91527511751188Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
975. Дегтяное, село бывшее государственное, дворов 430, жителей 2771, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
Дегтяное село5388на тр. ряжск-Сапожок при речке Лащенке562212421794303119106Еголдаево2 цер. д. и к., шк., ярм. 20 Июл., 4 ветр. мельн., 2 крупор., 3 куз., каз. вин. лавка, маслоб., кирпичный завод
С. Дегтяного усадьбы причта5389в с. Дегтяномъ11910Еголдаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
403Дегтяноесело53°43'с.ш.40°12'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Дегтянское сельское поселение
61630415101с Дегтяноесело

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