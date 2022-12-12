Шутова (Куверова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Куверова) Анна Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.08.1927

Дата смерти

05.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Развод
03.07.76

Муж: Шутов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Год развода предположительно с 1970 до 1978. В документах последняя цифра стерлась, не разобрать.
Рождение
03.08.1927

Отец: Куверов Александр Яковлевич

Мать: Архипова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1948

Сын: Куверов Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
24.03.1956

Муж: Шутов Александр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куверова Марина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умерла в возрасте 4-х месяцев, поэтому рождена или в декабре 1950-го, или в самом начале января 1951
Смерть
05.06.1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4место Родовая могила вместе с Архиповой М.В. и Куверовым В.И.
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