Шутова (Куверова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1927
Дата смерти05.06.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Развод
03.07.76
Год развода предположительно с 1970 до 1978. В документах последняя цифра стерлась, не разобрать.
Рождение
03.08.1927
Рождение ребёнка
31.12.1948
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
24.03.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куверова Марина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Умерла в возрасте 4-х месяцев, поэтому рождена или в декабре 1950-го, или в самом начале января 1951
Смерть
05.06.1989
Похоронена: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4место Родовая могила вместе с Архиповой М.В. и Куверовым В.И.