Куверов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1927
Дочь: Шутова Анна Александровна
Мать ребёнка: Архипова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Куверов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Архипова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно