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Куверов Александр Яковлевич

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Место рождения

Березники, Борисоглебский район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Борисоглебский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.08.1927

Дочь: Шутова Анна Александровна

Мать ребёнка: Архипова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Куверов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Архипова Мария Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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