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Куверов Валерий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

31.12.1948

Дата смерти

03.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948

Отец: не указан

Мать: Шутова Анна Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
16.07.1982

Жена: Куверова Альфия Минахметовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1983

Сын: Куверов Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Куверова Альфия Минахметовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1984

Дочь: Симонович-Куверова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Куверова Альфия Минахметовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.02.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронен: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4место Родовая могила вместе с Архиповой М.В. и Шутовой А.А.
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