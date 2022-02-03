Куверов Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения31.12.1948
Дата смерти03.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1948
Отец: не указан
Бракосочетание
16.07.1982
Рождение ребёнка
23.01.1983
Сын: Куверов Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Куверова Альфия Минахметовна
Рождение ребёнка
05.11.1984
Дочь: Симонович-Куверова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Куверова Альфия Минахметовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.2022
Похоронен: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4место Родовая могила вместе с Архиповой М.В. и Шутовой А.А.