Архипова (Боброва) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Боброва) Мария Васильевна

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Место рождения

Березники, Борисоглебский район, Ярославская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

13.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Борисоглебский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.08.1927

Дочь: Шутова Анна Александровна

Отец ребёнка: Куверов Александр Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1929

Сын: Куверов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куверов Александр Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куверов Александр Яковлевич

Смерть
13.06.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4 место. Родовая могила вместе с Шутовой А.А. и Куверовым В.И.
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