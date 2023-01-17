Архипова (Боброва) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти13.06.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1927
Дочь: Шутова Анна Александровна
Отец ребёнка: Куверов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Куверов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куверов Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1964
Похоронена: Северное кладбище 5 участок номерной, 29 ряд 4 место. Родовая могила вместе с Шутовой А.А. и Куверовым В.И.