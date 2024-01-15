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Вершинин Николай Ионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Вершинин Ион Моисеев

Мать: Вершинина Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Марфа Павлова

Рождение ребёнка
01.08.1861

Сын: Вершинин Иван Николаев

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Павлова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1863

Дочь: (Вершинина) Степанида Николаева

Мать ребёнка: Вершинина Марфа Павлова

Смерть
Неизвестно

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