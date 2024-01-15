Вершинин Николай Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Вершинин Ион Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вершинина Марфа Павлова
Рождение ребёнка
01.08.1861
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Павлова
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1863
Дочь: (Вершинина) Степанида Николаева
Мать ребёнка: Вершинина Марфа Павлова
Смерть
Неизвестно