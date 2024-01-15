Вершинина Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти24.11.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Вершинин Пётр Ионов
Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев
Рождение ребёнка
05.11.1836
Дочь: (Вершинина) Лукерья Ионова
Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Зайцева (Вершинина) Марья Ионова
Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев
Смерть
24.11.1863
Причина смерти: Водянка