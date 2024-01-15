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Вершинина Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.11.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Вершинин Пётр Ионов

Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вершинин Николай Ионов

Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев

Рождение ребёнка
05.11.1836

Дочь: (Вершинина) Лукерья Ионова

Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Зайцева (Вершинина) Марья Ионова

Отец ребёнка: Вершинин Ион Моисеев

Смерть
24.11.1863
Причина смерти: Водянка

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