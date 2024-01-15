Вершинина Марфа Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Марфа Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Николай Ионов

Рождение ребёнка
01.08.1861

Сын: Вершинин Иван Николаев

Отец ребёнка: Вершинин Николай Ионов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1863

Дочь: (Вершинина) Степанида Николаева

Отец ребёнка: Вершинин Николай Ионов

Смерть
Неизвестно

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