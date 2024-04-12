Некрасов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
06.05.1875
Сын: Некрасов Николай Алексеев
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
27.05.1882
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Алевтина Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1887
Дочь: Раиса Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1889
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческий племянник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно