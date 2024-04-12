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Некрасов Алексей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Некрасов Иван Павлович

Мать: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1875

Сын: Некрасов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1882

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Алевтина Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1887

Дочь: Раиса Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купеческий племянник
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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