Некрасов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти21.02.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1851
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
06.02.1853
Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1857
Причина смерти: чахоткою