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Некрасов Иван Павлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

21.02.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Некрасов Павел Владимирович

Мать: Некрасова Афимья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1837

Жена: Некрасова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1851

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1853

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Пелагея Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.02.1857
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
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