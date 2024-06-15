Некрасова (Малыгина) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти29.01.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов-Уткин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1851
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1853
Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович
Смерть
29.01.1855
Причина смерти: родами