Некрасова (Малыгина) Пелагея Михайловна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Малыгина) Пелагея Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

29.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Малыгин Михаил Афанасьевич

Мать: Малыгина Екатерина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1837

Муж: Некрасов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Павел Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов-Уткин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1851

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1853

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Павлович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.01.1855
Причина смерти: родами

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