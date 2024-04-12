Малыгина (-) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Некрасова Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Некрасова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Малыгин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1835

Сын: Малыгин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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