Малыгина (-) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Некрасова Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Некрасова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Малыгин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.03.1835
Сын: Малыгин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Малыгин Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно