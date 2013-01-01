Боровиков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1933
Дата смерти01.01.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Боровиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна
Рождение ребёнка
04.11.1972
Сын: Боровиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна
Смерть
01.01.2013