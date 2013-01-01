Боровиков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровиков Михаил Иванович

Боровиков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1933

Дата смерти

01.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1933

Отец: Боровиков Иван Осипович

Мать: Боровикова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Боровиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна

Рождение ребёнка
04.11.1972

Сын: Боровиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Боровикова Анна-Ромуальда Феликсовна

Смерть
01.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.