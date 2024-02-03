Боровикова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1904
Дата смерти11.01.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1929
Дочь: Белянинова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Боровиков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
24.11.1935
Дочь: Усова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович
Смерть
11.01.1981