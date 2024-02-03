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Боровикова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1904

Дата смерти

11.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1929

Дочь: Белянинова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Боровиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович

Рождение ребёнка
24.11.1935

Дочь: Усова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Боровиков Лев Иванович

Отец ребёнка: Боровиков Иван Осипович

Смерть
11.01.1981

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