Боровиков Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Боровиков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1935
Дочь: Усова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна
Смерть
?.06.1941