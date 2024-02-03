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Боровиков Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Боровиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1935

Дочь: Усова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Боровиков Лев Иванович

Мать ребёнка: Боровикова Екатерина Алексеевна

Смерть
?.06.1941

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