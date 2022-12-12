Насрыев Мансур Бурханович
Место рождения
Дата рождения20.05.1923
Дата смерти20.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна
Рождение ребёнка
04.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна
Рождение ребёнка
04.07.1956
Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна
Смерть
20.10.1983
Махнёво, Махнёвское, Свердловская область