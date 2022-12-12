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Насрыев Мансур Бурханович

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Место рождения

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.05.1923

Дата смерти

20.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1956 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна

Рождение ребёнка
04.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна

Рождение ребёнка
04.07.1956

Сын: Насрыев Нагим Мансурович

Мать ребёнка: Мунира Хабибулловна

Смерть
20.10.1983
Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
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