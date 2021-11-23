Насрыев Нагим Мансурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1956
Дата смерти23.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1956
Отец: Насрыев Мансур Бурханович
Мать: Мунира Хабибулловна
Рождение ребёнка
22.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насрыев Фания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насрыев Фания
Смерть
23.11.2021
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)