Насрыев Нагим Мансурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насрыев Нагим Мансурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1956

Дата смерти

23.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1956

Отец: Насрыев Мансур Бурханович

Мать: Мунира Хабибулловна

Рождение ребёнка
22.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрыев Фания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насрыев Фания

Смерть
23.11.2021
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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