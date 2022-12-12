Насрыев (Хуснутдинова) Фания
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1957
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насрыев Нагим Мансурович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насрыев Нагим Мансурович
Смерть
2020
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)