Насрыев (Хуснутдинова) Фания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насрыев (Хуснутдинова) Фания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1957

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насрыев Нагим Мансурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насрыев Нагим Мансурович

Смерть
2020
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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