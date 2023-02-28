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Мунира Хабибулловна

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Место рождения

Чуру-Барышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1927

Дата смерти

04.11.1992

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

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Дети

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1956 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927

Отец: Мутыгуллин Хабибулла Мутыгуллович

Мать: Мутыгуллина Бибигазиза Исмагиловна

Чуру-Барышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович

Рождение ребёнка
04.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович

Рождение ребёнка
04.07.1956

Сын: Насрыев Нагим Мансурович

Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович

Бракосочетание
19.06.1986

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.11.1992
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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