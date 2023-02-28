Мунира Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения10.10.1927
Дата смерти04.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1927
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович
Рождение ребёнка
04.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович
Рождение ребёнка
04.07.1956
Отец ребёнка: Насрыев Мансур Бурханович
Бракосочетание
19.06.1986
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1992