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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2071Махнева, дер.при р. Тагиле.7618057169208Волостное правление. Училище.
2101Ощепкова, дер.при р. Тагиле.76186204765
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
321. Махнева, деревня бывшая государственная, при реке Ташле, дворов 54, жителей 280, волостное правление (уездный город в 77 верстах), школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Махнева66311870471288319935396738[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) дер. Махнева, на р. Тагиле, 2-х клас. учил., земск. библ., земск. больн., вол. правл., кварт. земск. нач., зем. станц., телефон, ярмарки: 13 сент. — 3-х дн., 17 декаб. Показать все Махневское общество55129145Бывшие государственныеПравославныеПермяки79—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
4. Махнево, с. 128264274538русские538—— Махневскойр. Тагилст. Алапаевск7575тракт. агр. п., з. п., кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
366434Махнёвопгт58°27'с.ш.61°44'в.д.O-41-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65769000051пгт Махнёвопоселок городского типа