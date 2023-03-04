посёлок городского типа Махнёво, Махнёвское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Махнёво

Махнёвское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
2071Махнева, дер.при р. Тагиле.7618057169208Волостное правление. Училище.
2101Ощепкова, дер.при р. Тагиле.76186204765

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Махновская волость
321. Махнева, деревня бывшая государственная, при реке Ташле, дворов 54, жителей 280, волостное правление (уездный город в 77 верстах), школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Махневская волость
деревня Махнева66311870471288319935396738[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Махневская волость
1) дер. Махнева, на р. Тагиле, 2-х клас. учил., земск. библ., земск. больн., вол. правл., кварт. земск. нач., зем. станц., телефон, ярмарки: 13 сент. — 3-х дн., 17 декаб. Показать все Махневское общество55129145Бывшие государственныеПравославныеПермяки79

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Махневский район , Махневский сельсовет
4. Махнево, с. 128264274538русские538Махневскойр. Тагилст. Алапаевск7575тракт. агр. п., з. п., кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
366434Махнёвопгт58°27'с.ш.61°44'в.д.O-41-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Махнёвское
65769000051пгт Махнёвопоселок городского типа

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