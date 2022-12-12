Желуткова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1716
Сын: Желутков Ларион Анисимович
Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1717
Дочь: Смирнова Матрона Анисимовна
Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Сын: Желутков Захар Анисимович
Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно