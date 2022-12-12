Желуткова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желуткова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1682 по 1688 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1682

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Сын: Желутков Петр Анисимович

Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1716

Сын: Желутков Ларион Анисимович

Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1717

Дочь: Смирнова Матрона Анисимовна

Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Сын: Желутков Захар Анисимович

Отец ребёнка: Желутков Анисим Артемьевич

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желутков Анисим Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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