Желутков Анисим Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желутков Анисим Артемьевич

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Место рождения

Троицкое

Дата рождения

С 1682 по 1688

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1682 по 1688

Отец: Желутков Артемий

Мать: Желуткова Татьяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Сын: Желутков Петр Анисимович

Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1716

Сын: Желутков Ларион Анисимович

Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1717

Дочь: Смирнова Матрона Анисимовна

Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1724

Сын: Желутков Захар Анисимович

Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желуткова Мария Ивановна

Смерть
1749
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