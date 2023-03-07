Желутков Анисим Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1682 по 1688
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1682 по 1688
Отец: Желутков Артемий
Мать: Желуткова Татьяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1716
Сын: Желутков Ларион Анисимович
Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1717
Дочь: Смирнова Матрона Анисимовна
Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1724
Сын: Желутков Захар Анисимович
Мать ребёнка: Желуткова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желуткова Мария Ивановна
Смерть
1749