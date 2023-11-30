Смирнова (Желуткова) Матрона Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1717
Дата смерти1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717
Рождение ребёнка
Вычислено 1739
Сын: Смирнов Пантелей Гаврилович
Отец ребёнка: Смирнов Гаврил Евсеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Сын: Смирнов Малафей Гаврилович
Отец ребёнка: Смирнов Гаврил Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782