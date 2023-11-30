Смирнова (Желуткова) Матрона Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Желуткова) Матрона Анисимовна

Место рождения

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1717

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

С 1682 по 1688 г.р.

Мать

Вычислено 1682 г.р.

Муж

С 1716 по 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717

Отец: Желутков Анисим Артемьевич

Мать: Желуткова Мария Ивановна

Троицкое, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739

Сын: Смирнов Пантелей Гаврилович

Отец ребёнка: Смирнов Гаврил Евсеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Смирнов Малафей Гаврилович

Отец ребёнка: Смирнов Гаврил Евсеевич

Софоничи, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Гаврил Евсеевич

Смерть
1782
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