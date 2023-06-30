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Эсаулова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1904

Дата смерти

21.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Годы жизни взяты с памятника на Бахтинском кладбище В пох.книгах 1936г стоит 24.08.1904
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Александр Павлович

Рождение ребёнка
17.08.1928

Дочь: Бармина (Эсаулова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович

Рождение ребёнка
09.08.1933

Сын: Эсаулов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.08.1936

Дочь: Сарычева (Эсаулова) Ираида Александровна

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно Похоз книгам 1936г
Рождение ребёнка
14.02.1939

Сын: Эсаулов Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович

Рождение ребёнка
28.04.1943

Сын: Эсаулов Николай Александрович

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович

Др согласно памятника на Бахтинском кладбище 02.05.1942 - написано в Похоз книгах 1946-48г
Смерть
21.03.1989

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