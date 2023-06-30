Эсаулова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1904
Дата смерти21.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Годы жизни взяты с памятника на Бахтинском кладбище В пох.книгах 1936г стоит 24.08.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1928
Дочь: Бармина (Эсаулова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович
Рождение ребёнка
09.08.1933
Сын: Эсаулов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович
Рождение ребёнка
12.08.1936
Дочь: Сарычева (Эсаулова) Ираида Александровна
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно Похоз книгам 1936г
Рождение ребёнка
14.02.1939
Сын: Эсаулов Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович
Рождение ребёнка
28.04.1943
Сын: Эсаулов Николай Александрович
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Павлович
Др согласно памятника на Бахтинском кладбище 02.05.1942 - написано в Похоз книгах 1946-48г
Смерть
21.03.1989