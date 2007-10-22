Эсаулов Вениамин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Вениамин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

22.10.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Эсаулов Александр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2007