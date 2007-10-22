Эсаулов Вениамин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти22.10.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: Эсаулов Александр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2007