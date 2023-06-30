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Эсаулов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1943

Дата смерти

08.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1943

Отец: Эсаулов Александр Павлович

Мать: Эсаулова Анна Михайловна

Др согласно памятника на Бахтинском кладбище 02.05.1942 - написано в Похоз книгах 1946-48г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.1983

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