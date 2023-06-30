Эсаулов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1943
Дата смерти08.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1943
Др согласно памятника на Бахтинском кладбище 02.05.1942 - написано в Похоз книгах 1946-48г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.1983