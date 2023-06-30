Сарычева (Эсаулова) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева (Эсаулова) Ираида Александровна

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

12.08.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936

Отец: Эсаулов Александр Павлович

Мать: Эсаулова Анна Михайловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Согласно Похоз книгам 1936г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарычев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сарычев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарычев Петр

Смерть
Неизвестно

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