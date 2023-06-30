Сарычева (Эсаулова) Ираида Александровна
Место рождения
Дата рождения12.08.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936
Согласно Похоз книгам 1936г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарычев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарычев Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарычев Петр
Смерть
Неизвестно