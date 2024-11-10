Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна 16.08.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна

Место рождения

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1882 ст.

Отец: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Мать: Чугунова Екатерина Григорьева

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.02.1903 ст.

Муж: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.

Сын: Сахаров Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.

Дочь: Сахарова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.

Дочь: Сахарова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1914 ст.

Дочь: Сахарова Зоя Иванова

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1918 ст.

Дочь: Сахарова Галина Иванова

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сахаров Анин Иванович

Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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