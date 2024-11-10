Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1882 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Бракосочетание
06.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1904 ст.
Сын: Сахаров Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.03.1909 ст.
Дочь: Сахарова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1912 ст.
Дочь: Сахарова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.11.1914 ст.
Дочь: Сахарова Зоя Иванова
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1918 ст.
Дочь: Сахарова Галина Иванова
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Сахаров Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно