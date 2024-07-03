Сахаров Порфирий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1904 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1937
Сын: Сахаров Валериан Порфирьевич
Мать ребёнка: Сахарова (Осипова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
29.02.1940
Дочь: Скороходова (Сахарова) Тамара Порфирьевна
Мать ребёнка: Сахарова (Осипова) Валентина Михайловна
Смерть
1943
Числится пропавшим без вести с марта 1943 года