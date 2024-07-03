Сахаров Порфирий Иванович 20.10.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахаров Порфирий Иванович

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Место рождения

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1904 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1904 ст.

Отец: Сахаров Иван Дмитриевич

Мать: Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна

Чернеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова (Осипова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Сахаров Валериан Порфирьевич

Мать ребёнка: Сахарова (Осипова) Валентина Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.02.1940

Дочь: Скороходова (Сахарова) Тамара Порфирьевна

Мать ребёнка: Сахарова (Осипова) Валентина Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1943
Числится пропавшим без вести с марта 1943 года

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