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Чугунова Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чугунова Анна Сергеева

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Чугунова Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Чугунова Мария Сергеева

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.

Дочь: Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Сын: Чугунов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1887 ст.

Дочь: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1890 ст.

Дочь: Козлова (Чугунова) Александра Сергеева

Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев

Ивонино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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