Чугунова Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чугунова Анна Сергеева
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Чугунова Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Чугунова Мария Сергеева
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.
Дочь: Сахарова (Чугунова-Соколова) София Сергеевна
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
22.08.1887 ст.
Дочь: Сошникова (Чугунова) Вера Сергеева
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Рождение ребёнка
?.03.1890 ст.
Дочь: Козлова (Чугунова) Александра Сергеева
Отец ребёнка: Чугунов-Соколов Сергей Васильев
Смерть
Неизвестно