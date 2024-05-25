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Адилев Хамит Шавалеевич

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адилев Насибулла Хамитович

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адилева Гильмикамал

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Адилев Закир Хамитович

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Адилев Фатих Хамитович

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рахматуллина (Адилева) Хафиза Хамитовна

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Рождение ребёнка
1940

Сын: Адилев Зуфар Хамитович

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Адилев Мазит Хамитович

Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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