Адилев Хамит Шавалеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Адилев Шавали Габдельгазиз
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адилев Насибулла Хамитович
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адилева Гильмикамал
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рахматуллина (Адилева) Хафиза Хамитовна
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Адилева Гильмикамал
Смерть
Неизвестно