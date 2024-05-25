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Адилева Гильмикамал

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адилев Насибулла Хамитович

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адилев Хамит Шавалеевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Адилев Закир Хамитович

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Адилев Фатих Хамитович

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Рахматуллина (Адилева) Хафиза Хамитовна

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Адилев Зуфар Хамитович

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Адилев Мазит Хамитович

Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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