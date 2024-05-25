Адилева Гильмикамал
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адилев Насибулла Хамитович
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Рахматуллина (Адилева) Хафиза Хамитовна
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Адилев Хамит Шавалеевич
Смерть
Неизвестно