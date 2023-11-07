Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьев Алим Хасянович
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехмаметьева Магира Хасяновна
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьева Тагир Хасянович
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехмаметьева Ханифя Хасяновна
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьев Халим Хасянович
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
09.05.1923
Дочь: Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна
Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша
Смерть
Неизвестно