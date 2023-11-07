Шехмаметьев Хасян Халек Оле — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехмаметьев Хасян Халек Оле

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехмаметьев Алим Хасянович

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехмаметьева Магира Хасяновна

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехмаметьева Тагир Хасянович

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехмаметьева Ханифя Хасяновна

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехмаметьев Халим Хасянович

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
09.05.1923

Дочь: Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна

Мать ребёнка: Шехмаметьева Айша

Смерть
Неизвестно

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