Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1923

Дата смерти

30.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923

Отец: Шехмаметьев Хасян Халек Оле

Мать: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
17.07.1949

Дочь: Мещерова Алия Кяримовна

Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович

Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Мещеров Арифулла Кяримович

Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович

Рождение ребёнка
24.03.1955

Дочь: Мещерова Халидя Кяримовна

Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович

Рождение ребёнка
21.08.1958

Сын: Мещеров Зариф Кяримович

Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович

Смерть
30.04.2009
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