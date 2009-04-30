Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1923
Дата смерти30.04.2009
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1923
Отец: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Мать: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
17.07.1949
Дочь: Мещерова Алия Кяримовна
Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Мещеров Арифулла Кяримович
Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович
Рождение ребёнка
24.03.1955
Дочь: Мещерова Халидя Кяримовна
Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович
Рождение ребёнка
21.08.1958
Отец ребёнка: Мещеров Кярим Ряхмятулович
Смерть
30.04.2009