Шехмаметьева Айша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьев Алим Хасянович
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехмаметьева Магира Хасяновна
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьева Тагир Хасянович
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехмаметьева Ханифя Хасяновна
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьев Халим Хасянович
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Рождение ребёнка
09.05.1923
Дочь: Мещерова (Шехмаметьева) Халима Хасяновна
Отец ребёнка: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Смерть
Неизвестно