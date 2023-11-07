Шехмаметьев Халим Хасянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шехмаметьев Хасян Халек Оле
Мать: Шехмаметьева Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шехмаметьева Халима Халимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шехмаметьев Кямиль Халимович
Мать ребёнка: Шехмаметьева Мяликя Мубиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно