Шехмаметьев Халим Хасянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехмаметьев Халим Хасянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шехмаметьев Хасян Халек Оле

Мать: Шехмаметьева Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шехмаметьева Халима Халимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шехмаметьев Кямиль Халимович

Мать ребёнка: Шехмаметьева Мяликя Мубиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехмаметьева Мяликя Мубиновна

Смерть
Неизвестно
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