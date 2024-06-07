Лазарь Козьмин
Место рожденияс. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Аверьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Игнатий Лазаревич (Лазарев)
Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна
Рождение ребёнка
1821 или 1823
Сын: Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев)
Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна
Рождение ребёнка
1827 или 1831
Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829
Дочь: Матрена Лазаревна
Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829
Дочь: Лазарева Дарья Лазаревна
Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Неизвестно