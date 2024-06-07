Лазарь Козьмин 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарь Козьмин

Место рождения

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Аверьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Игнатий Лазаревич (Лазарев)

Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна

Рождение ребёнка
1821 или 1823

Сын: Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев)

Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна

Рождение ребёнка
1827 или 1831

Сын: Яков Лазаревич (Лазарев)

Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829

Дочь: Матрена Лазаревна

Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829

Дочь: Лазарева Дарья Лазаревна

Мать ребёнка: Акулина Аверьяновна

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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