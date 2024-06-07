Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев) 1821 или 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821 или 1823

Дата смерти

26.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1823

Отец: Лазарь Козьмин

Мать: Акулина Аверьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазарева Екатерина Устнинова

Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
04.12.1842

Дочь: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Емелианович

Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова

Рождение ребёнка
13.03.1858

Дочь: Эмилианова (Лазарева) Дарья Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)

Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Лазарев Алексей Емелианович

Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова

с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
26.08.1881
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.

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