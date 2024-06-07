Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821 или 1823
Дата смерти26.08.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1823
Отец: Лазарь Козьмин
Мать: Акулина Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
04.12.1842
Дочь: Эмилианова (Лазарева) Анна Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Емелианович
Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова
Рождение ребёнка
13.03.1858
Дочь: Эмилианова (Лазарева) Дарья Емельяновна (Емилианова/Эмилианова)
Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Лазарев Алексей Емелианович
Мать ребёнка: Лазарева Екатерина Устнинова
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
26.08.1881
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.