Акулина Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарь Козьмин
Место жительства
Неизвестно
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Игнатий Лазаревич (Лазарев)
Отец ребёнка: Лазарь Козьмин
Рождение ребёнка
1821 или 1823
Сын: Лазарев Емельян (Эмилиан) Лазаревич (Лазарев)
Отец ребёнка: Лазарь Козьмин
Рождение ребёнка
1827 или 1831
Отец ребёнка: Лазарь Козьмин
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829
Дочь: Матрена Лазаревна
Отец ребёнка: Лазарь Козьмин
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1829
Дочь: Лазарева Дарья Лазаревна
Отец ребёнка: Лазарь Козьмин
с. Воскресенки, Ступинский р-он, Московская обл.
Смерть
Неизвестно